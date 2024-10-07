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القوات المسلحة اليمنية: نحيي مجاهدي المقاومة في غزة والضفة والمجاهدين في المقاومة الاسلامية في لبنان بالذكرى الاولى لطوفان الاقصى

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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