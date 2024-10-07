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القوات المسلحة اليمنية: في العملية الثانية اطلقنا مسيرات من نوع "يافا" و"صماد 4" على أهداف بمنطقتي يافا وام الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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