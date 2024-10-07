صاروخ ذوالفقار اليمني يقصف يافا + فيديو

العالم- اليمن

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أن العملية الأولى استهدفت هدفين عسكريين للكيان الإسرائيلي في منطقة "يافا" المحتلة وذلك بصاروخين الأول نوع "فلسطين 2" والذي نجح في الوصول إلى هدفه، والثاني "ذو الفقار".. مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأشارت إلى أن سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية أطلق في وقت سابق اليوم عددا من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في منطقة "يافا" ومنطقة "أم الرشراش" جنوبي فلسطين المحتلة بطائرات نوع "يافا" و"صماد4".. مبينة أن عدد من تلك الطائرات نجحت في الوصول إلى أهدافها بفضل الله.

وحيت القوات المسلحة بهذه المناسبة الأبطال المجاهدين في المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وكذا المجاهدين في المقاومة الإسلامية في لبنان.. مؤكدة استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذا الاستمرار في فرض الحصار البحري عليه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {یـٰۤأیها ٱلذین ءامنوۤا۟ إن تنصروا۟ ٱلله ینصرۡكمۡ ویثبتۡ أقۡدامكمۡ } صدق الله العظيم

استمرارا في الانتصار لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وفي الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر، ذكرى تدشين معركة طوفان الأقصى.

نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد

الأولى استهدفت هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخين الأول نوع فلسطين 2 والذي نجح في الوصول إلى هدفه والثاني بصاروخ ذو الفقار. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

وفي وقت سابق اليوم أطلق سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عددا من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في منطقة يافا ومنطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بطائرات نوع "يافا" و "صماد4" وقد نجحت عددٌ من تلك الطائرات في الوصول إلى أهدافها بفضل الله.

إن القوات المسلحة اليمنية وبهذه المناسبة تحيي الأبطال المجاهدين في المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وهي كذلك للإخوة المجاهدين في المقاومة الإسلامية في لبنان، وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك الاستمرار في فرض الحصار البحري حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 4 ربيع الآخر 1446للهجرة

الموافق للـ 7 أكتوبر 2024م

صادرٌ عن القوات المسلحة اليمنية