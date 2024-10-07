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الشيخ قيس الخزعلي: الصهاينة يعتقدون ان مسلسل القتل والتدمير يجب ان يحصل من اجل هدفهم

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

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