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الشيخ قيس الخزعلي: من يقاتل في الميدان هو ليس الجيش الاسرائيلي بل قوات الناتو

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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