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الشيخ قيس الخزعلي: طوفان الاقصى اثبت ان الجيش الاسرائيلي هو اظلم واقسى جيش في العالم

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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