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الشيخ قيس الخزعلي: الاحتلال قتل بآلة الحرب الغربية اكثر من 17 الف طفل في غزة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

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