الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قيس الخزعلي: يا اهل غزة انتم مقياس الشرف الذي باعه الحكام العرب

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :