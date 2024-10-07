الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قيس الخزعلي: نعاهدكم الا نتخلى عنكم وعن قضية فلسطين

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :