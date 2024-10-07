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الشيخ قيس الخزعلي: الله سينصر المقاومة في لبنان ونحن في العراق مستعدون للقتال الى جانبكم

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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