كيان الإحتلال: حزب الله أطلق 135 صاروخا علينا اليوم

العالم- فلسطين المحتلة

وأضاف جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت بشكل متكرر في شمال فلسطين المحتلة.

من جهته أعلن حزب الله في بيان إطلاق عشرات الصواريخ نحو الجليل الأعلى ومدينة حيفا، مؤكدا استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في الجولان السوري.

وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل جندي ثانٍ في اشتباكات اليوم على الحدود اللبنانية بعدما أعلن في وقت سابق، مقتل جندي في اشتباك على الحدود أيضا وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة.

ليرتفع بهذا عدد قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 12 منذ بداية ما سماه جيش الاحتلال عملية برية محدودة في الجنوب اللبناني، أي منذ الأول من الشهر الحالي (أكتوبر 2024).

وأوضح أن اشتباكات مع قوات حزب الله اندلعت في عدة بلدات لبنانية صاحبتها غارات إسرائيلية طالت بلدات حدودية مثل يارون ويارين وكفركرلا ومارون الراس، فضلا عن بليدا وغيرها.

كذلك طال القصف الإسرائيلي منطقة بنت جبيل، فضلا عن مدينة صور الساحلية، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد، والبازورية وتبنين.

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 10 من رجال الإطفاء في ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في الجنوب.

ومنذ مطلع الشهر الحالي، عمدت القوات الإسرائيلية إلى محاولة التسلل في عدة نقاط حدودية مع لبنان، ثم انسحبت بعد اشتباكات أو كمائن نصبها قوات حزب الله.