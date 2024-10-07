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أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس: سطرنا عبر عملنا العسكري أروع الملاحم وكبدنا ألوية العدو ونخبه هزائم مدوية ومذلة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

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