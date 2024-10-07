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أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس:قوتنا الصاروخية واصلت أداءها بجدارة على مدار عام وتحكمنا بمدى النيران ومازال في جعبتنا ما يمس بهيبة جيش الاحتلال

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

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