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3 شهداء بقصف مسيرة لخيمة للنازحين بشارع السكة قرب مدخل البريج وسط القطاع

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

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