الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

77 شهيدا في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :