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غارتان للاحتلال على الكفاءات وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

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