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صفارات الإنذار تدوي في مسكفعام والمطلة في إصبع الجليل شمالي فلسطين المحتلة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

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