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قناة 14 العبرية: إطلاق صواريخ من لبنان تجاه "تل أبيب"

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

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