الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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مراسلة العالم: سماع دوي انفجارات ضخمة في وسط فلسطين المحتلة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

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