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إذاعة جيش الاحتلال: رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان تجاه تل أبيب الكبرى

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

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