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إعلام الاحتلال: الطائرات القادمة إلى مطار بن غوريون تحلق في السماء بانتظار إذن الهبوط بعد إطلاق صواريخ من لبنان على تل أبيب

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

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