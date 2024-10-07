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إعلام الاحتلال: بعد عام من الحرب تم تفعيل أجهزة الإنذار 3 مرات اليوم في وسط البلاد بسبب إطلاق صواريخ من غزة ولبنان واليمن

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

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