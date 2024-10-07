شاهد.. حزب الله يضرب تل أبيب ومواقع عبرية تتحدث عن انفجارات ضخمة في المدينة

العالم - لبنان

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا تعليقا على صواريخ "حزب الله"، قال فيه: "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في عدة مناطق في وسط البلاد، تم رصد إطلاق نحو خمسة قذائف صاروخية من لبنان".

وأضاف: "تم اعتراض بعضها من قبل سلاح الجو، بينما سقطت اخرى في مناطق مفتوحة" حسب تعبيره.

وأكد أنه لا يوجد تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

ومن جهته قال حزب الله في بيان: "نفذت المقاومة الإسلامية مساء يوم الاثنين الموافق 7-10-2024 عملية إطلاق صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب، إن المقاومة الإسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الابي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه، والله على كل شيء قدير، إنه نعم المولى ونعم النصير".

وتأتي هذه الاستهدافات بعد أن أفاد المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي بأن الجيش الإسرائيلي هاجم موقع إطلاق، ومواقع تصنيع وسائل قتالية ومقرات استخباراتية تابعة لـ"حزب الله" في بيروت.

وتعرضت تل أبيب اليوم للقصفت من قطاع غزة ولبنان واليمن.