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المقاومة اللبنانية تقصف تجمعا لقوات الاحتلال في محيط موقع المرج بصلية صاروخية

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

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