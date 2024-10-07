الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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مصادر فلسطينية: 18 شهيدا أغلبهم أطفال ونساء حصيلة قصف الاحتلال الليلة مخيم البريج وسط القطاع

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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