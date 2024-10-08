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هاريس في مقابلة على CBS: عدد كبير للغاية من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة ولابد أن تنتهي هذه الحرب

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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