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نيويورك تايمز: "إسرائيل" دمرت ما يقرب من 60% من المباني في قطاع غزة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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