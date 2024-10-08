مسؤول أمريكي: الصين لا تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية

العالم - الأميرکيتان

وقال المسؤول خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "ما زلنا نرى أن الصين لا تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية".

وأضاف المسؤول أن بكين تركز بشكل أكبر على التأثير في السباقات الانتخابية للكونغرس، خصوصًا تلك التي تدعم مرشحين يتوافقون مع مصالحها الاستراتيجية، لا سيما فيما يتعلق بقضية تايوان.

تقترب الانتخابات الرئاسية الأمريكية من بدايتها، فحسب الدستور الأمريكي، حدد الكونغرس يومًا موحدًا لجميع الولايات الأمريكية لانتخاب الرئيس ونائبه، وهو يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

ومن المقرر أن يختار الناخبون في كل ولاية وفي مقاطعة كولومبيا المندوبين في المجمع الانتخابي، الذين سوف يقومون بعد ذلك بانتخاب رئيس ونائب له لمدة 4 أعوام على التوالي.