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الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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