الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في معارك شمال قطاع غزة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :