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غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف محيط عيادة الأونروا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

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