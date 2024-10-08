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حزب الله يقصف مربض مدفعية الإحتلال في دلتون وتجمعا لقواته في مستوطنة يرؤون وقاعدة "غليلوت" بضاحية "تل أبيب" بصليات صاروخية

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

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