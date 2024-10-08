الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في "بلوك2" ومحيط عيادة وكالة الأونروا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :