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مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي ينفي وقوع أي هجوم أجنبي في مدينة أصفهان مؤكدا أن الأصوات التي سمعت تعود إلى اختبار أنظمة دفاع جديدة في المحافظة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

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