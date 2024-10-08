حزب الله يواصل دك الكيان بالصواريخ وضرب قواته البرية عند الحدود

العالم - لبنان

وفي السياق قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ‏فجر يوم الثلاثاء 8-10-2024، تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة شلومي بصلية ‏صاروخية.‏

1- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ‏ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ‏فجر يوم الثلاثاء 8-10-2024، تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة شلومي بصلية ‏صاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 8-10-2024‏

‏04 ربيع الثاني 1446 هـ

كما وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ايضا عند الساعة 12:05 فجراً تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة حانيتا بصلية ‏صاروخية.‏

2- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ‏ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ‏فجر يوم الثلاثاء 8-10-2024، تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة حانيتا بصلية ‏صاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 8-10-2024‏

‏04 ربيع الثاني 1446 هـ

هذا وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من فجر اليوم تجمعًا لقوات العدو في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.‏

3- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلاثاء 8-‌‏10-2024، تجمعًا لقوات العدو في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 8-10-2024‏

‏04 ربيع الثاني 1446 هـ

ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من صباح الثلاثاء مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون بصلية صاروخية.

4- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من صباح يوم الثلاثاء مربضي مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون ودلتون بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الثلاثاء 8-10-2024

04 ربيع الثاني 1446 هـ

5- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من صباح يوم الثلاثاء 08-10-2024 مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الثلاثاء 8-10-2024

04 ربيع الثاني 1446 هـ

وفي السياق ايضاً قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من صباح يوم الثلاثاء تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية.

6- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من صباح يوم الثلاثاء 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الثلاثاء 8-10-2024

04 ربيع الثاني 1446 هـ

المصدر: الاعلام الحربي لحزب الله