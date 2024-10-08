الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يواصل دك الكيان بالصواريخ وضرب قواته البرية عند الحدود

حزب الله يواصل دك الكيان بالصواريخ وضرب قواته البرية عند الحدود
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) عمليتها العسكرية  ضد مواقع الإحتلال الإسرائيلي عند حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، وقواعده العسكرية ومستوطناته في العمق، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه.

العالم - لبنان

وفي السياق قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ‏فجر يوم الثلاثاء 8-10-2024، تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة شلومي بصلية ‏صاروخية.‏

1- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ‏ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ‏فجر يوم الثلاثاء 8-10-2024، تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة شلومي بصلية ‏صاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 8-10-2024‏
‏04 ربيع الثاني 1446 هـ
كما وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ايضا عند الساعة 12:05 فجراً تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة حانيتا بصلية ‏صاروخية.‏

2- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ‏ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ‏فجر يوم الثلاثاء 8-10-2024، تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة حانيتا بصلية ‏صاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 8-10-2024‏
‏04 ربيع الثاني 1446 هـ

هذا وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من فجر اليوم تجمعًا لقوات العدو في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.‏

3- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلاثاء 8-‌‏10-2024، تجمعًا لقوات العدو في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 8-10-2024‏
‏04 ربيع الثاني 1446 هـ

ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من صباح الثلاثاء مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون بصلية صاروخية.

4- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من صباح يوم الثلاثاء مربضي مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون ودلتون بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 8-10-2024
04 ربيع الثاني 1446 هـ

5- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من صباح يوم الثلاثاء 08-10-2024 مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 8-10-2024
04 ربيع الثاني 1446 هـ

وفي السياق ايضاً قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من صباح يوم الثلاثاء تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية.

6- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من صباح يوم الثلاثاء 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 8-10-2024
04 ربيع الثاني 1446 هـ

المصدر: الاعلام الحربي لحزب الله

روابط ذات صلة

13شهيدا باستهداف مخيم البريج وخيام نازحين وسط القطاع ومسجد في رفح