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وكالة فارس للأنباء تنفي ما يتردد في وسائل الاعلام عن نائب ممثل ولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية قوله إن ايران تعتزم تغيير استراتيجيتها النووية

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

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