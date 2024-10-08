في ذكرى طوفان الاقصى المقاومة تقصف تل ابيب وحيفا

العالم – بانوراما

وقصفتْ كتائبُ القسام 'كفارَ حباد' في تل أبيب برشقةٍ صاروخية من نوعِ 'مَقادمِة إم تسعين' ضمْنَ معركةِ الإستنزاف المستمرة ورداً على المجازرِ الصهيونية والتهجيرِ المتعمّدِ لأبناءِ الشعب الفلسطيني.

من جانب آخر اعلنَ حزبُ الله قصفَهُ لمدينةِ حيفا في فلسطينَ المحتلة بصليةٍ من صواريخ فادي واحد.

مشيراً إلى إنّ الصواريخَ استهدفتْ قاعدةَ الكرمل جنوبَ حيفا، دعماً للشعبِ الفلسطيني الصامد في قطاعِ غزة وإسناداً لمقاومتهِ ودفاعاً عن ‏لبنان وشعبِه.

كما اعلنَ الحزبُ قصفَ قاعدة نيمرا غربَ طبريا بصليةٍ صاروخية.

وسيتناول البرنامج المحاور التالية :

- ما هي رسالة صواريخ المقاومة الفلسطينية التي دكت تل ابيب بعد عام من العدوان

- ما المغزى من انطلاق الصواريخ من خانيونس التي عمل الاحتلال على تدميرها على مدى عام

- ماذا يعني فشل إحباط هجوم 'حماس' الصاروخي على تل ابيب وحيفا وعدم تقويض قدراتها في القيادة والسيطرة

- ما دلالات استهداف حزب الله قلب حيفا مرتين باليوم الواحد

- لماذا لاترد المقاومة بالمثل في استهداف المدنيين والطواقم الطبية

- كيف يكون رد المقاومة اللبنانية على محاولات التوغل الاسرائيلية في لبنان

- هل بامكان الاحتلال ان يجد موطى قدم له في جنوب لبنان

- الى ماذا ترمز تقديرات الاحتلال الاسرائيلي؛ ان القسام لا تزال تمتلك مئات الصواريخ بعيدة المدى

- ما هي خطة الاحتلال الجديدة في قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين من 3 بلدات شمال القطاع