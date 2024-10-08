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انطلاق أعمال ندوة "طوفان الأقصى؛ بداية نصر الله" في مركز البحوث الاستراتيجية لوزارة الخارجية الايرانية في طهران بمشاركة وزير الخارجية عباس عراقجي

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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