الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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عراقجي: الحكومة الإيرانية الحالية ثابتة في دعم المقاومة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

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