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عراقجي: سيواجه الكيان الصهيوني ردا قاسيا إذا اعتدى مرة أخرى على البلاد

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

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