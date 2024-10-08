طوفان الأقصى والتضامن مع فلسطين

العالم _ باختصار

وقد شهدت أغلب البلدان تظاهرات عارمة بمشاركة الآلاف من المناصرين للقضية الفلسطينية.

كما أصدرت المنظمات الأممية قرارات مهمة لصالح القضية الفلسطينية.

محكمة العدل الدولية أصدرت قرارا يقضي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه.

غوتيريش يدرج الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل.

خلال العام المنصرم شهدنا تفاعلا شعبيا قويا ومتصاعدا في أوروبا وأمريكا مع القضية الفلسطينية.

شهدت الجامعات في عدة بلدان هبة طلابية لنصرة القضية الفلسطينية ودعما لقطاع غزة.

إنطلق هذا الحراك من جامعة كولومبيا الأمريكية، وسرعان ما انتقل إلى مئات الجامعات.

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