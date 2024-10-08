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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن ايران سترد بقسوة على أي عدوان للكيان الإسرائيلي ضد المؤسسات أو البنى التحتية

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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