افتتاح مؤتمر "طوفان الاقصى، بداية نصر الله" بحضور عراقجي

العالم - ايران

ويحضر مؤتمر "طوفان الاقصى، بداية نصر الله: وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي والسفراء ورؤساء البعثات الاجنبية بطهران.ويأتي عقد هذا المؤتمر بمناسبة مرور عام على عملية "طوفان الأقصى" ومن المقرر ان يلقي وزير الخارجية عباس عراقجي كلمة في المؤتمر.

واختارت المقاومة الفلسطينية للعملية اسم "طوفان الأقصى" دلالة الرد على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

ويومها، أعلن قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد الضيف، بدء العملية ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى واعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في القدس والضّفّة والداخل الفلسطيني المحتَل.