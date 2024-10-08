الاحتلال يواصل اعتقالاته للفلسطينيين في نابلس والخليل وبيت لحم

العالم - فلسطين المحتلة

وبدأت قوات الاحتلال حملة اعتقالاتها فجر اليوم الثلاثاء باعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من قريتي بيت فوريك ومادما بمحافظة نابلس.

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية وأمنية قولها، بأن الاحتلال داهم عدة منازل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واعتقل المواطنين: عبد الكريم عمر مليطات، وجاسر سامي خطاطب بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال داهم بلدة بيتا جنوب نابلس وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، كما اقتحم مادما جنوب نابلس واعتقل الشاب أسيد عبد الناصر قط بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، شابين من بلدة الخضر جنوب المدينة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين طاهر محمود طاهر عيسى (20 عاما)، وأحمد محمد سليمان صلاح (24عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، 23 مواطنا من هذه المحافظة.

وأفاد الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة، واعتقلت كلا من: أحمد أبو مارية 57 عاما، ومحمد أبو مارية 53 عاما، وعوني العلامي 45 عاما، ونجله محمد 18عاما، ومصطفى أبو مارية 22 عاما، وشقيقه أيهم 18 عاما، ومحمد جهاد صبارنة 22 عاما، ونبيل عبد المجيد عرار 23 عاما، ويوسف نعيم يوسف زعاقيق 22 عاما، وعمرو زعاقيق 22 عاما، وعبدالله زعاقيق 21عاما، ومؤمن الصليبي 18عاما بعد مداهمة منازلهم وتفتيشهما.

وأشار إلى أن الاحتلال داهم أيضا عددا آخر من المنازل وعبث بمحتوياتها وحطم آثاثها ومقتنياتها عرف منها: منزل المواطن صلاح إبراهيم زعاقيق، الذي احتجزه مع أفراد أسرته في غرفة بالمنزل، وحطم الأبواب والأجهزة الكهربائية.

ولفت عوض، إلى أن الاحتلال ألصق على عدة جدران في البلدة منشورات يهدد فيها الأهالي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة السموع كلا من: بلال حوامدة، وحسين عيسى الخلايلة، وشهيد موسى الخلايلة وشقيقيه أحمد، وبراء وعروة نواف الزعارير، ومحمد ذيب الحوامدة، وعيسى جمال أبو سيف، وبراء أحمد البدارين، وبهاء سليمان المحاريق، ومحمد مصطفى الحوامدة.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.