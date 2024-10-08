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فورين بوليسي: البنك المركزي "الإسرائيلي" يقدر كلفة الحرب في غزة ولبنان بانها وصلت الى 66 مليار دولار

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

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