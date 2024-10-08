الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يزور اليوم السعودية في إطار جولة إقليمية لبحث أوضاع المنطقة والسعي لإيقاف الحرب والمجازر الصهيونية في لبنان وغزة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :