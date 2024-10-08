قيس سعيد يفوز بولاية رئاسية ثانية بنسبة فاقت الـ90%

العالم _ مراسلون

بنسبة تفوق الـ90 بالمائة حسم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد السباق الانتخابي منذ الدور الأول ليحصل بذلك على عهدة رئاسية ثانية من 5 سنوات أمام كل من المترشحين زهير المغزاوي والعياشي زمال.

وقال فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات في تونس خلال مؤتمر صحفي إن "السيد قيس سعيد قد تحصل على 2.438.954 صوت بنسبة 90.69 بالمائة."

نسبة المشاركة الاجمالية في الانتخابات بلغت 28.8 بالمائة حيث شارك فيها أكثر من مليوني و700 الف ناخب من اجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب مسجل فيما لم تسجل المنظمات الرقابية اخلالات من شأنها التأثير في النتائج خلال اليوم الانتخابي.

وقال سامي بن يحيى، عضو الهيئة المديرة لجمعية عتيد لمراقبة الانتخابات، لقناة العالم: "كان الإقبال ضعيفا قليلا في الفترة الصباحية، مع القليل من المشاكل خاصة في دخول الناخبين إلى المكاتب، لكن بالمجمل لم يكن هناك شيئا أثر في نتيجة الانتخابات، وربما ما أثر على نتيجة الانتخابات هو ماسبق يوم الاقتراع."

طويت صفحة الانتخابات الرئاسية في تونس وبات أمام الرئيس قيس سعيد اولويات متجددة تتعلق اساسا بالمسألتين الاقتصادية والاجتماعية حسب المراقبين.

وقال سعيد الزواري صحفي ومحلل سياسي لقناة العالم إنه " يجب ان تكون أولويات قيس سعيد هي الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي ومعيشة المواطن الذي أصبح اليوم يعاني كثيرا، وبالتالي المصالحة مع رجال الاعمال ومن حكم في العشرية الفارطة، كل ذلك من شأنه أن يساعد قيس سعيد وسيمر حكمه بأقل المشاكل."

وينتظر ان يفتح باب الطعون في النتائج الأولية المعلنة خلال اليومين القادمين.

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