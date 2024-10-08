الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب القسام تفجر عبوة شديدة الانفجار في ناقلة جند للاحتلال قرب مقر مؤسسة بيتنا غرب معسكر جباليا شمال القطاع

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :