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3 شهداء بغارة للاحتلال على منزل في سحمر بجنوب لبنان

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

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