الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

16 شهيدا بقصف الاحتلال لمنزل في مخيم البريج وسط غزة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :